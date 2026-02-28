Curiosità Terranova approda a Le Cotoniere di Fratte

A Le Cotoniere di Fratte è stato inaugurato un nuovo negozio nel centro commerciale di via Dei Greci. Si tratta di “Terranova”, uno store che offre abbigliamento per uomo, donna e bambino. L’apertura è avvenuta recentemente e rappresenta un’aggiunta alla vasta offerta dello shopping center. La presenza del negozio si inserisce nelle nuove aperture di locali commerciali nella zona.

Nuovo ingresso a Le Cotoniere: presso il centro commerciale di via Dei Greci, infatti, ha aperto i battenti “Terranova”, lo store che propone abbigliamento per uomo, donna e bambino. Tanta curiosità tra gli amanti dello shopping.Foto di Antonio Capuano . 🔗 Leggi su Salernotoday.it Curiosità, la hair spa coreana approda a Salerno: il nuovo trattamento proposto da SerraApproda a Salerno, la hair spa coreana: si tratta della nuova "coccola" proposta dal salone Serra Parrucchieri di via Guercio. La curiosita, alla Stazione Marittima approda "La Belle de l'Adriatique"Tappa alla Stazione Marittima per “La Belle de l'Adriatique”, ormeggiata davanti alla "conchiglia" di Zaha Hadid.