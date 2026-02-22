Curiosità la hair spa coreana approda a Salerno | il nuovo trattamento proposto da Serra

La hair spa coreana arriva a Salerno, portando un trattamento innovativo al salone Serra Parrucchieri di via Guercio. La novità è stata introdotta per rispondere alla crescente domanda di benessere e cura dei capelli. Il trattamento combina tecniche tradizionali e moderne, utilizzando prodotti specifici per rigenerare la chioma. I clienti possono così sperimentare un'esperienza di relax e cura personalizzata. La hair spa coreana si propone come alternativa ai metodi tradizionali di bellezza.

Approda a Salerno, la hair spa coreana: si tratta della nuova "coccola" proposta dal salone Serra Parrucchieri di via Guercio. Il trattamento nasce in Corea del Sud, dove la cura della cute è considerata importante quanto la cura del viso. "Per noi però non è solo un trattamento, ma un momento in cui la persona si sente finalmente ascoltata. - spiega Raffaele Serra - Viviamo sempre di corsa, sotto pressione. E la prima parte del corpo che accumula stress è proprio la testa. Con la hair spa non ci occupiamo solo dei capelli: ci occupiamo della persona". Si parte, dunque, con un peeling del cuoio capelluto, fondamentale per purificare, ossigenare e preparare la cute a ricevere tutti i benefici successivi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

La rivoluzione passa da tricopigmentazione e hair spa, com’è il cambiato il mestiere del barbiere aA Palermo, il mestiere del barbiere cambia volto.

La rivoluzione passa da tricopigmentazione e hair spa, com'è il cambiato il mestiere del barbiere a PalermoA Palermo, i barbieri cambiano volto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Spartiti stracciati, contro-festival, litigi sul palco: ci sono cose che a Sanremo sono accadute una volta (e poi mai più); I preservativi alle Olimpiadi sono una (lunga) storia seria.

Head Spa Mania: la nostra vita fa così orrore che cerchiamo sempre nuove fughe (mentali)La mania della Head Spa promette relax e rinascita mentale, ma è solo l’ultimo trend nato dal burnout: scopri perché ... alfemminile.com

Addio parrucchiere, il nuovo trend sono le hair spa con trattamenti fino a 500 euro. L’esperta: C’è stretta correlazione tra i capelli e il benessere del corpoDopo la glass skin e il trend K-beauty, dall’Oriente arrivano anche le hair spa. Head spa o hair spa, sono l’ultima tendenza beauty che ha conquistato l’Europa. Il merito è delle flotte di turisti e ... ilfattoquotidiano.it

Dall’interesse e la curiosità di osservare il proprio volto e quello dei compagni è nata una proposta che abbiamo accolto e intrecciato alla nostra progettualità in lingua inglese. Abbiamo messo a disposizione specchi di diverse dimensioni, posizionati sui ta - facebook.com facebook