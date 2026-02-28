Domani alle 12, la Cremonese affronta il Milan in una partita che rappresenta un’occasione importante per la squadra di Nicola, che spera di ripetere l’impresa dell’andata per ottenere punti fondamentali nella lotta per la salvezza. La sfida si svolge a Cremona e mette di fronte due squadre con obiettivi diversi, con il tecnico che punta a una prestazione che possa influenzare anche il suo futuro sulla panchina.

Cremona, 28 febbraio 2026 – Sfida di fuoco e tutta in salita per la Cremonese che domani, nell’inconsueto orario delle 12.30, ospiterà il Milan. Il pronostico pende tutto dalla parte dei rossoneri che oltretutto vantano stimoli non indifferenti, visto che puntano a cancellare la sconfitta con il Parma e cercare di mantenere il passo dell’Inter capolista. Allarme rosso Se la quotata squadra di Allegri, ben radicata in zona Champions, sarà guidata da motivazioni importanti, la formazione grigiorossa non è guidata da ragioni meno importanti verso l’impresa. In effetti nel girone di ritorno la matricola di Nicola ha perso tutto il vantaggio accumulato nella prima parte della stagione ed è scivolata nella zona rossa della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese-Milan, Nicola sogna l’impresa dell’andata per la salvezza (e la panchina)

Leggi anche: C’è tanto Diavolo nel destino di Nicola: Cremonese-Milan può essere decisiva per la sua panchina

Leggi anche: Nicola carica la Cremonese: “La nostra salvezza riparte dal Milan. Può capitare di vincere contro le grandi”

Aggiornamenti e notizie su Cremonese Milan.

Temi più discussi: Thorsby: Sono positivo, abbiamo tutte le possibilità per raggiungere l’obiettivo; Ecco tutte le soluzioni di Allegri per sostituire Loftus-Cheek in Cremonese-Milan; Milan contro Cremonese e Inter ti giochi tutto | obiettivo o sogno?; Serie A, la classifica aggiornata: il Parma infrange i sogni scudetto del Milan. Inter a +10.

Cremonese-Milan, Nicola sogna l’impresa dell’andata per la salvezza (e la panchina)La crisi di risultati ha precipitato Audero e compagni nella zona rossa della classifica. I pronostici sono tutti per i rossoneri ma il sostegno dello Zini potrebbe compensare i valori in campo ... sport.quotidiano.net

I pronostici dei cremonesi in vista della partita contro il MilanCremonese-Milan, in centro città non si parla d’altro. Tra speranze, pronostici, scaramanzia, abbiamo raccolto le sensazioni dei cremonesi, in ... cremonaoggi.it

«MILAN, ULTIMO DUBBIO PER ALLEGRI! JASHARI O RICCI A CREMONA LA DIFESA SI AFFIDA A TOMORI E PAVLOVIC PER IL RISCATTO!» #CremoneseMilan #SerieA #Allegri #Jashari #Modric #Leao - facebook.com facebook

Verso Cremonese-Milan, Tuttosport: "Ricci cerca il sì di Allegri" x.com