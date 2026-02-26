C’è tanto Diavolo nel destino di Nicola | Cremonese-Milan può essere decisiva per la sua panchina

Dal Milan. al Milan? L'allenatore della Cremonese Davide Nicola rischia di salutare la sua panchina proprio contro la squadra con cui cominciò la sua avventura in Serie A con i grigiorossi. Come noto, il Milan di Massimiliano Allegri, prima della sconfitta col Parma, aveva perso in Serie A solo contro la Cremonese nella prima giornata di campionato. I grigiorossi espugnarono 'San Siro' grazie ai gol di Baschirotto e di Bonazzoli. Dopo quel successo, la stagione della Cremonese era continuata molto bene, arrivando a totalizzare 20 punti nelle prime 14 partite e si pensava che la salvezza fosse ormai una tappa sicura del campionato dei neopromossi.