Cremonese-Milan Allegri | Io e il Milan per sempre sì | LIVE News

Alle 15:30, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, Massimiliano Allegri ha dichiarato di essere legato al Milan e di voler rimanere con il club a lungo termine. La conferenza si è svolta in un clima di attesa, con il tecnico che ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo al suo rapporto con la squadra e il futuro. La frase più commentata è stata: “Io e il Milan per sempre sì”.

Una conferenza, come sempre, poco su Cremonese-Milan e tanto su altri temi, quella di Massimiliano Allegri oggi. Non chiude le porte, ancora, al titolo, ma ammette il contraccolpo dopo la seconda sconfitta, la prima in sei mesi. Il tema centrale, però, è stato il suo futuro. Dopo le voci degli ultimi giorni, chiarisce la propria volontà: è abituato a restare a lungo in una squadra, è contento al Milan e pensa ci sia un progetto ambizioso e giusto. L'importante, però, è lavorare tutti per il bene comune.