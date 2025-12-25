Colletta alimentare e una Befana speciale | il Natale del Rotary Club Pescara Nord è un gesto per i fragili

Due iniziative del Rotary Club Pescara Nord per dare un aiuto concreto, ancor più durante il periodo delle feste natalizie, alle persone, le famiglie e i bambini che vivono in condizioni di difficoltà. “Un lavoro silenzioso e prezioso al servizio delle strutture sociali della nostra comunità”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Rotary Club Pescara Nord: due iniziative per aiutare le persone in difficoltà.

