Roma confiscati beni per 37 milioni

Roma, 19 settembre – I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito una confisca definitiva di beni per un valore di 37 milioni di euro, nei confronti di due persone di Anzio. L’operazione rientra in un’attività di contrasto alle attività illecite, e si inserisce nelle azioni di tutela della legalità condotte dalle autorità.

9.19 Confisca definitiva per 37mln di euro, da parte dei finanzieri del Comando provinciale di Roma, nei confronti di due persone di Anzio. La misura arriva al termine delle indagini nei confronti di 40 persone, con accuse a vario titolo di associazoone a delinquere, frode fiscale, emissione e utilizzo di false fatture, indebita compensazione di crediti di d'imposta,riciclaggio e autoriciclaggio Confiscati conti, partecipazioni societarie, aziende, beni mobili e immobili.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Confiscati beni per 6 milioni a imprenditore legato al clanLa Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha confiscato beni per un valore di 6 milioni di euro a un imprenditore vicino al clan Belforte di Marcianise.

