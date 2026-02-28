Concorso docenti PNRR3 | ecco le convocazioni per la prova suppletiva

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato le date per la prova suppletiva del concorso docenti PNRR3. La sessione per gli insegnanti di infanzia e primaria si terrà il 18 marzo, mentre quella per la scuola secondaria è prevista per il 19 marzo. Le convocazioni sono state comunicate ufficialmente e riguardano le liste di candidati ammessi alla prova.

Concorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria.