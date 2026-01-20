Concorso PNRR3 docenti secondaria al via la PROVA ORALE Ecco le convocazioni AGGIORNATO

È stato pubblicato l’avviso di avvio delle prove orali per il concorso PNRR3 docenti della secondaria, bandito con DDG n. 29392025. Dopo la formazione delle commissioni e l’estrazione della lettera di avvio, le prove possono essere ufficialmente avviate. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, con modalità che variano a seconda delle classi di concorso coinvolte.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all’estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). Sicilia La prova pratica avrà luogo giorno 07.02.2026 ore 07:45 Le prove orali inizieranno in data 09.02.2026 ore 15.00 Sardegna A026 – 04022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 05022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 2002 2026. Sardegna: 09022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 10022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 1003 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

