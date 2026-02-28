Como - Lecce in diretta | la ribalta Rodriguez con un gran gol poi Kempf segna la tripletta

Nel match tra Como e Lecce, il primo tempo si apre con un pressing intenso da parte dei padroni di casa. Dopo una fase di gioco equilibrata, il Lecce sblocca il risultato grazie a Coulibaly, che segna un gol in modo abbastanza casuale. Successivamente, Rodriguez porta in vantaggio il Como con un tiro potente. Nella ripresa, Kempf realizza una tripletta, chiudendo la partita.

Primo tempo clamoroso del Como che parte all'arrembaggio come sempre. Tuttavia ad andare il vantaggio abbastanza casualmente è il Lecce con Coulibaly. Il Como non si fa però intimorire e ne segna tre in meno di mezz'ora con Douvikas, Rodriguez e Kempf. Tutto questo senza Nico Paz. Finale primo tempo al Sinigaglia: Como 3 - Lecce 1. 44' Gol Como! A segno Kempf. Tocco di Da Cuhna su punizione, e gol di testa: Como 3 - Lecce 1. 36' Gol Como! Perrone recupera palla su Coulibaly, appoggio per Rodrigeuz che fa sede Falcone e mette in rete! Como 2- Lecce 1 27' Piccola distorsione per Falcone, ma il portiere del Lecce sembra poter proseguire. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Diretta gol Serie A LIVE: Como Milan 1-0, la sblocca Kempf!COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Jesus Rodriguez si sblocca in campionato! L'ha ribaltata il Como #ComoLecce 2-1 x.com

TASOOOOSSS DOUVIKAS PAREGGIA SUBITO I CONTI 18’ | #ComoLecce 1-1 #ForzaComo - facebook.com facebook