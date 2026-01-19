Lazio-Como la partita in diretta | gol di Buturina e raddoppio di Nico Paz che poi fa tripletta

Alle 20.45 si affrontano Lazio e Como in una sfida valida per il campionato. I lariani cercano di riscattare la sconfitta con il Milan, mentre la Lazio punta a consolidare la propria posizione in classifica. Seguiremo in tempo reale gli sviluppi della partita, con i gol di Buturina e la tripletta di Nico Paz, che contribuiscono a rendere questa sfida interessante e ricca di emozioni.

Si gioca alle 20.45, con i lariani a caccia di punti in trasferta dopo l'immeritata sconfitta al Sinigaglia con il Milan. Queste le formazioni ufficiali per la 21^ giornata di campionato all'Olimpico di Roma.Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor.🔗 Leggi su Quicomo.it Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Como 0-2, gol di Nico Paz Segui la diretta delle partite della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, gol e cronaca delle gare. Lazio-Como, la partita in diretta minuto per minuto: gol di Buturina!Segui la cronaca di Lazio-Como, in programma alle 20. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Serie A, oggi Lazio-Como - La partita in diretta - Oggi, lunedì 19 gennaio, i biancocelesti sfidano il Como all'Olimpico nel posticipo della 21esima giornata di campionato. adnkronos.com

CiaoComo sport - Lazio Como 0 - 2 alla fine del primo tempo Termina il primo tempo con il Como in vantaggio di due reti, al 2' Baturina e al 24' Nico Paz. I ragazzi di mister Fabregas hanno avuto la possibilità di mettere dentro anche il terzo gol ma Nico Paz al facebook

#Lazio- #Como, le formazioni ufficiali x.com

