Un redattore dell’Ordine dei giornalisti è stato sanzionato dopo aver scritto che l’intelligenza artificiale non può sostituire il lavoro giornalistico. Secondo le regole, l’AI deve aiutare, ma non sostituire i giornalisti umani. La discussione sulla tecnologia nel settore continua a far discutere, mentre le decisioni ufficiali sottolineano la necessità di mantenere il ruolo dell’essere umano nel racconto delle notizie.

L’intelligenza artificiale deve essere di supporto all’attività giornalistica ma non la può sostituire. Cosi l’ordine regionale della Liguria, nell’applicare la sanzione del richiamo a un redattore locale, ha stabilito un importante precedente su un tema attuale. La decisione. Era stato pubblicato su una testata giornalistica della Liguria un articolo che aveva al proprio interno una serie di frasi che autorizzavano il sospetto che l’articolo fosse stato realizzato con l’intelligenza artificiale ma senza che ve ne fosse menzione – come obbligatorio fare – nel testo “ufficiale”. Leggi anche Tolleranza zero sulle foto ritoccate con Ia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “L’intelligenza artificiale non può sostituire il lavoro giornalistico”, l’Ordine sanziona un redattore

