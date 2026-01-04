Il 3 gennaio alle 17:30, nell’Abbazia di Ponte, si è svolta la prima edizione di “Radici da Oscar”, un evento promosso dal Comune per mettere in luce le storie e i personaggi che rappresentano l’identità della comunità. Un’occasione per riscoprire le radici locali attraverso testimonianze e percorsi che valorizzano il patrimonio culturale e sociale del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri, 3 gennaio, alle ore 17:30, nella suggestiva cornice dell’ Abbazia di Ponte, si è tenuta la prima edizione di “Radici da Oscar”, manifestazione promossa dal Comune di Ponte per raccontare storie, percorsi e volti che rappresentano l’identità e le radici della comunità. L’evento, concepito non come competizione ma come momento di riconoscimento e condivisione, ha celebrato il valore umano, culturale e sociale del territorio. La serata si è aperta con il conferimento dei Premi Speciali, consegnati dal Sindaco Antonello Caporaso a Giuseppe Mazzarelli, “Zio Gio”, per un percorso di vita segnato dall’emigrazione e dal ritorno consapevole alle proprie radici; alla memoria del Maestro Pasquale De Gregorio, per la creatività e la capacità di unire le persone attraverso l’esperienza dell’Orchestra Muta, trasformando il silenzio in emozione e condivisione; e a Geppino Simeone, per il valore umano e l’impegno dimostrato nel tempo a favore della comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Radici da Oscar’: Ponte riabbraccia le sue eccellenze

Leggi anche: Da Ducati a Lamborghini e Bugatti, come si svilupperanno le grandi eccellenze dalle radici ferraresi

Leggi anche: Dove nasce Halloween: l’Irlanda celebra le sue radici celtiche

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

RADICI DA OSCAR – PRIMA EDIZIONE Il Comune di Ponte invita la cittadinanza alla prima edizione di “Radici Da Oscar”, una cerimonia pensata per raccontare storie, percorsi ed esperienze che nascono dalla nostra comunità e che ne esprimono i v - facebook.com facebook