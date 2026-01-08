Sagre festival e tornei sportivi | dalle fave alla pecora bollita | le mance di Galvagno presidente Ars

Le sagre, i festival e i tornei sportivi rappresentano tradizioni radicate nel territorio, spesso sostenute da contributi pubblici. Recentemente, il presidente Galvagno dell'Ars ha annunciato uno stanziamento di mille euro per la sagra delle fave a Caltagirone e ulteriori 500 euro per quella della pecora bollita a Erice, evidenziando l’attenzione alle manifestazioni locali e alla valorizzazione delle usanze tradizionali siciliane.

Per la sagra delle fave a Caltagirone sono stati stanziati mille euro e 500 in più per quella della pecora bollita a Erice. La festa della noce di Motta Camastra ha potuto contare su 2 mila euro. Molto meglio, 3 mila euro, è andata al festival del tonno di Santa Flavia, al Funghi fest di Castelbuono (3.500), al Dattilo Cibus Fest (6 mila) e poi alla sagra della pesca di Moio Alcantara, a quella.

