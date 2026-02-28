Cieli sereni e temperature piacevoli | possibile solo qualche rapido piovasc

Il cielo è generalmente sereno e le temperature sono piacevoli, con solo qualche rapido episodio di pioggia. L’alta pressione di origine subtropicale si sta espandendo sul Mediterraneo, proteggendo la nostra regione dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Questa situazione meteorologica garantisce condizioni climatiche stabili e senza importanti variazioni nelle prossime ore.

Non mancherà però la presenza di nubi dovute al transito della parte meridionale di alcune perturbazioni in scorrimento sull'Europa centrale L'espansione sul Mediterraneo dell'alta pressione di origine sub tropicale protegge anche la nostra regione dall'arrivo delle perturbazioni atlantiche. Non mancherà però la presenza di nubi dovute al transito della parte meridionale di alcune perturbazioni in scorrimento sull'Europa centrale. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di soleggiamento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.