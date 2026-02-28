Chrome per android redesign della modalità lettura sempre disponibile

Google Chrome per Android ha aggiornato la modalità di lettura, rendendola sempre accessibile e più semplice da usare. L’interfaccia è stata rivista, con nuove opzioni di stile che permettono di personalizzare l’aspetto della pagina. Inoltre, sono state migliorate le impostazioni per gestire le preferenze dell’utente, offrendo maggiore flessibilità durante la navigazione.

la presente analisi sintetizza le modifiche introdotte alla modalità di lettura di chrome su android, evidenziandone l'interfaccia, le nuove opzioni di stile e la gestione delle preferenze. il ridisegno mira a offrire un'esperienza di lettura più chiara e personalizzabile, con aggiornamenti rilasciati progressivamente. la funzione, presente da tempo, è stata profondamente rielaborata per offrire un flusso più immediato e configurabile. tra le novità spiccano una visibilità maggiore del pulsante di attivazione e l'introduzione di nuove opzioni tipografiche, tra cui la possibilità di scegliere una nuova opzione di font denominata Lexend. l'interfaccia ha introdotto una presentazione del pulsante di attivazione più prominente, ora racchiuso in una forma quadrata arrotondata per distinguersi dall'ambiente circostante.