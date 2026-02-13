Condivisione rapida android rimuove la modalità sempre attiva per chiunque per allinearsi a iphone

Google ha deciso di eliminare la funzione di condivisione rapida Android “Sempre attivo”, per allinearsi con le recenti restrizioni di Apple su iPhone. La modifica riguarda la modalità di visibilità, che ora può essere attivata solo manualmente e non più impostata come predefinita per tutti. Questo cambiamento mira a rafforzare la privacy degli utenti e a limitare le condivisioni accidentali. La funzione, che permetteva di condividere file con pochi tocchi, ora richiede un intervento più consapevole da parte di chi condivide.

In questa analisi si esamina l'evoluzione di Quick Share, la funzione di condivisione di Google per Android, concentrandosi sull'eliminazione progressiva della modalità di visibilità "Everyone". Vengono sintetizzate le opzioni originarie, l'evidenza di una modifica lato server su dispositivi reali, il confronto con AirDrop di iOS e le implicazioni per l'uso quotidiano e la sicurezza. L'impostazione suggerisce un cambiamento destinato a estendersi oltre i test iniziali, rimanendo entro i confini della privacy e della praticità. quick share: rimozione della modalità everyone su android. originariamente quick share prevedeva quattro modalità di condivisione: Your devices, Contacts, Everyone e Everyone for 10 minutes, oltre alla possibilità di disattivare completamente la visibilità.