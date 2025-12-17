Reato estinto Risarcimento e processo chiuso | come si è chiuso il caso su Leonardo La Russa

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Leonardo La Russa si è finalmente conclusa con il reato estinto e il processo chiuso. Dopo un percorso complesso, si è sancito l’archiviazione, ponendo fine a un episodio che aveva attirato l’attenzione pubblica. Questa svolta rappresenta un momento importante per il protagonista e per coloro che seguivano da vicino la vicenda.

Si è chiusa la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il procedimento, seguito con grande attenzione mediatica, è arrivato a conclusione davanti al giudice dell'udienza preliminare di Milano, mettendo fine a un caso che aveva suscitato un ampio dibattito pubblico. L'inchiesta riguardava la diffusione non consensuale di un video intimo, realizzato durante un rapporto sessuale e successivamente trasmesso ad altre persone. I fatti avevano portato all'ipotesi di revenge porn, oltre ad altre contestazioni poi valutate nel corso dell'iter giudiziario, che si è sviluppato tra richieste della Procura e istanze delle parti coinvolte.

