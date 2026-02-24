Chi è e cosa fa Francesca Vaccaro moglie di Carlo Conti

Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, si occupa di gestione familiare e supporta il marito nel suo lavoro. La sua presenza è discreta, ma spesso si mostra accanto a lui durante eventi pubblici e occasioni familiari. Vaccaro preferisce mantenere la propria privacy lontano dai riflettori, concentrandosi sulla famiglia e sugli aspetti quotidiani della vita privata. La sua figura rimane poco nota, anche se il suo ruolo è importante per la stabilità del conduttore.

Abituato a raccontare gli altri più che sé stesso, Carlo Conti ha sempre protetto con discrezione la sua dimensione privata. Eppure, da oltre dieci anni, accanto al conduttore c’è una presenza solida e lontana dai riflettori: Francesca Vaccaro, la donna che ha cambiato il corso della sua vita. I due si sono conosciuti dietro le quinte di Domenica In, quando lei lavorava come costumista in Rai. Un incontro professionale diventato presto qualcosa di più. Dopo il matrimonio, celebrato nel 2012, è arrivato nel 2014 il figlio Matteo, suggellando un equilibrio familiare che il presentatore ha più volte definito il suo vero traguardo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Chi è Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti e madre del figlio Matteo: “Ammetto di esser stato un ragazzaccio”Carlo Conti e sua moglie Francesca Vaccaro si tengono lontani dai riflettori, ma ora emergono nuovi dettagli sulla donna che condivide la vita con il conduttore.

Da eterno dongiovanni a marito devoto e papà: ecco come è nata ed è sbocciata la storia d'amore tra Carlo Conti e Francesca VaccaroCarlo Conti ha incontrato Francesca Vaccaro durante una festa di amici, spinto dalla voglia di cambiare vita dopo anni di relazioni sbagliate.

