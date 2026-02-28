Chi sono i genitori di Taylor Mega la confessione della mamma Letizia | Sapevo della sua tossicodipendenza

La madre di Taylor Mega, Letizia, ha recentemente parlato della figlia, rivelando di essere a conoscenza della sua tossicodipendenza. La donna ha fatto questa confessione in un’intervista, spiegando di aver saputo della situazione in passato. La discussione si è concentrata sulla relazione tra madre e figlia e sulla consapevolezza riguardo ai problemi di quest’ultima. Letizia ha condiviso queste informazioni pubblicamente, senza entrare in dettagli legali o controversi.

Sempre rivolgendosi ai genitori Taylor Mega ha speso parole molto importanti nei loro confronti: “Sappiate che mi dispiace se alle volte vi ferisco (ma avete una figlia testa di ca*zo) e sappiate che vi amo con tutto il cuore e siete il bene più prezioso che potesse capitarmi”. Un rapporto speciale, nonostante Taylor Mega abbia deciso di lasciare casa fin da giovanissima: “Non ho mai chiesto un euro ai miei, mi sono sempre mantenuta da sola andando via di casa presto”. In passato Taylor Mega aveva descritto il suo legame con Giada in termini molto diversi. In un’intervista del 2021 al settimanale Chi, aveva dichiarato: Giada Todesco, nata il 19 dicembre 1996, è una healthy lifestyle influencer. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

