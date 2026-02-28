Chi è Francesco il fidanzato di Vincenzo Schettini

Francesco è il fidanzato di Vincenzo Schettini, con cui ha avviato una relazione nel 2002. Si tratta di un uomo che mantiene un basso profilo pubblico e non ha coinvolgimenti nel mondo dello spettacolo. La coppia vive insieme da diversi anni e la loro relazione è stata confermata da Schettini stesso.

Il fidanzato di Vincenzo Schettini è Francesco, uomo lontano dal mondo dello spettacolo al quale è legato da una relazione iniziata nel 20027. Stasera vedremo il fisico sarà tra gli ospiti della quarta puntata del 76esimo Festival di Sanremo. Nato a Como nel 1977 in una famiglia di origini pugliesi, si trasferirà a Castellana Grotte, per poi conseguire la laurea all’Università di Bari, specializzandosi successivamente in Didattica Della Fisica. Schettini attualmente ricopre il ruolo di insegnante di Fisica in provincia di Bari. Chi è il fidanzato di Vincenzo Schettini. Con l’apertura del canale nel 2015, dove ha pubblicato semplici esperimenti di fisica, il docente conquista una grossa fetta di followers riscontrando un grande successo, anche sui social divenendo tra i divulgatori più celebri della Penisola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Vincenzo Schettini, chi è il compagno Francesco

Vincenzo Schettini a Sanremo 2026 tra le polemiche. Chi è e cosa farà all'Ariston

Vincenzo Schettini, 48 anni, è un professore di fisica e divulgatore scientifico. Sui social ha ormai un impero mediatico. Questa sera sarà presente al Festival di Sanremo dove parlerà di dipendenze.

