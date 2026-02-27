Vincenzo Schettini a Sanremo 2026 tra le polemiche Chi è e cosa farà all' Ariston

Vincenzo Schettini, noto professore di fisica e divulgatore scientifico, sarà presente a Sanremo 2026. Durante l'evento, si occuperà di affrontare temi legati alle dipendenze e al disagio tra i giovani. La sua partecipazione ha suscitato diverse polemiche, attirando l'attenzione su quello che farà all'Ariston e sul suo ruolo nel festival.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio, vedrà il debutto sul palco del teatro Ariston del professor Vincenzo Schettini, lo youtuber e divulgatore scientifico diventato una vera e propria star del web e non solo grazie a La Fisica Che Ci Piace, il canale YouTube seguito da quasi un milione di utenti. La sua partecipazione alla kermesse canora è stata accompagnata da un alone di mistero, legato alle polemiche che in questi giorni hanno travolto Schettini: dopo esser stato vociferato come ospite al Festival, per qualche giorno sembrava che la sua partecipazione fosse saltata. Poi, a sorpresa, il suo nome è stato annunciato in conferenza stampa dal vice direttore dell'Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

