E-state insieme | 500 mila euro di voucher gratuiti per i centri estivi

L'iniziativa offre voucher gratuiti per partecipare a centri estivi diurni o residenziali, con attività che spaziano dal teatro alla musica, dall'artigianato allo sport. L'obiettivo è favorire lo sviluppo di competenze sociali e l'autonomia dei giovani, attraverso laboratori e uscite all'aperto. Un'opportunità per avvicinare i partecipanti a diverse esperienze educative e ricreative, favorendo la crescita personale in un contesto di confronto e scoperta.

Fondazione CR Firenze sostiene il terzo settore e garantisce l’accesso senza costi ai centri estivi di bambini e ragazzi provenienti da famiglie con redditi inferiori a 30 mila euro e disabili con accesso prioritario Centri estivi diurni o residenziali per avvicinarsi al teatro, al cinema, alla musica, con laboratori per scoprire i mestieri dell'artigianato, con attività sportive o gite all'aria aperta, per sviluppare competenze relazionali e promuovere l'autonomia. Torna il bando E-state Insieme di Fondazione CR Firenze, che giunge alla sua ottava edizione e mette a disposizione degli enti del terzo settore 500 mila euro per permettere l’accesso gratuito alle attività per bambini con reddito familiare fino a 30 mila euro di ISEE e per i minori con disabilità.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

