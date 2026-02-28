Cascata delle Marmore il museo Hydra inaugura il 2026 | Esperienza sensoriale e culturale unica GALLERIA FOTOGRAFICA

Il museo Hydra inaugura nel 2026 una mostra dedicata alla Cascata delle Marmore, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva che combina percorsi sensoriali e tecnologie innovative. La mostra mira a far scoprire le caratteristiche e la storia di questa celebre cascata attraverso un percorso coinvolgente che stimola i sensi e utilizza strumenti moderni. La galleria fotografica accompagna il racconto visivo di questa iniziativa.

Un racconto immersivo per esplorare le particolarità e la storia della Cascata delle Marmore, attraverso percorsi sensoriali e tecnologie all'avanguardia. Il museo multimediale Hydra – in località Belvedere Superiore – ha debuttato nel corso del weekend, a seguito delle prime prenotazioni.