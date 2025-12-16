Cannavaro sicuro | Italia sarebbe l’ennesima umiliazione non andare al Mondiale Penso che negli anni…

Fabio Cannavaro, ex campione del mondo e leggenda del calcio, esprime la sua preoccupazione riguardo alla possibile esclusione dell’Italia dal prossimo Mondiale. Con una carriera ricca di successi, l’ex difensore sottolinea l’importanza di qualificarsi e le conseguenze di un’ulteriore delusione per il calcio italiano. Le sue parole riflettono l’urgenza di un impegno maggiore per evitare un’umiliazione storica.

© Calcionews24.com - Cannavaro sicuro: «Italia, sarebbe l’ennesima umiliazione non andare al Mondiale. Penso che negli anni…» Fabio Cannavaro è uno dei difensori più forti nella storia del calcio. Ecco le dichiarazioni dell’ex Campione del Mondo Fabio Cannavaro, uno dei difensori più forti della storia del calcio, ha parlato a giornalisti e tifosi a Napoli. Nella città che lo ha visto ragazzino e riaccolto da adulto, l’ex Pallone d’Oro ha voglia di . Calcionews24.com Italia, Cannavaro su Mancini: Non mi aspettavo le sue dimissioni prima di due partite importanti Cannavaro: «L'Italia non mi chiama? Sconto la mia storia. Impazzisco per Spalletti, non essere andato alla Roma con Totti è il rimpianto più grande» - dell'Uzbekistan, parteciperà al Mondiale dove aspetta l'Italia di Gattuso: «Così anche lui potrà mettere la gelatina ai capelli». msn.com

Cannavaro: "Mondiale senza l'Italia? Sarebbe un dramma" - Fabio Cannavaro, a Sky Sport, ha parlato così della Nazionale e della possibilità che sfumi ancora la qualificazione al Mondiale: "Sarebbe un dramma, saranno due partite dure ... milannews.it

Cannavaro è sicuro! Sarebbe un dramma per l'Italia - facebook.com facebook