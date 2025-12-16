Cannavaro sicuro | Italia sarebbe l’ennesima umiliazione non andare al Mondiale Penso che negli anni…

Fabio Cannavaro, ex campione del mondo e leggenda del calcio, esprime la sua preoccupazione riguardo alla possibile esclusione dell’Italia dal prossimo Mondiale. Con una carriera ricca di successi, l’ex difensore sottolinea l’importanza di qualificarsi e le conseguenze di un’ulteriore delusione per il calcio italiano. Le sue parole riflettono l’urgenza di un impegno maggiore per evitare un’umiliazione storica.

Fabio Cannavaro è uno dei difensori più forti nella storia del calcio. Ecco le dichiarazioni dell’ex Campione del Mondo Fabio Cannavaro, uno dei difensori più forti della storia del calcio, ha parlato a giornalisti e tifosi a Napoli. Nella città che lo ha visto ragazzino e riaccolto da adulto, l’ex Pallone d’Oro ha voglia di . Calcionews24.com

