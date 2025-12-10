Calciomercato Inter LIVE | il retroscena su Barella e Mac Allister e quello su Lookman
Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti su Barella, Mac Allister e Lookman. Scopri retroscena, trattative in corso e dettagli sugli affari conclusi, per rimanere sempre informato sulle mosse dei nerazzurri.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter LIVE: Sommer trova un nuovo sostituto? Ecco l’ultima idea dei nerazzurri
Calciomercato Inter LIVE: si complica la pista Upamecano, Josep Martinez si prende il posto tra i pali per il futuro?
Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto
Buonanotte col calciomercato Le notizie di oggi sull'Inter - facebook.com Vai su Facebook
L' #Inter ci riprova per Manu Konè: la risposta della #Roma calciomercato.com/liste/l-inter-… Vai su X
Lookman Inter, ecco l’offerta dell’estate per l’attaccante: bonus quasi impossibili all’Atalanta! Tutti i dettagli - Lookman Inter, l’affare saltato nel calciomercato estivo: ecco i bonus “impossibili” decisero l’esito della trattativa Emergono nuovi e succosi retroscena sulla mancata operazione che avrebbe portato ... Riporta calcionews24.com
Rigore di Szoboszlai all'88°, il Liverpool beffa l'Inter a San Siro iltempo.it
Inter Liverpool: le tre cose che non hai notato del match di Champions League calcionews24.com
Gli antibiotici causano affaticamento? ilgiornale.it
Cammini DìVini: un successo oltre le aspettative con oltre 1.500 presenze lopinionista.it
Costacurta analizza le scelte di Slot in Inter Liverpool: rispetto e solidità le parole chiave per i tre punti internews24.com
Inter-Liverpool 0-1, le pagelle: Bastoni ingenuo, Mkhitaryan leader silenzioso forzainter.eu