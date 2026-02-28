Calcio Estero live Sky e NOW 27 Febbraio - 2 Marzo 2026 - Premier League Ligue 1 Bundesliga

Da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo, Sky e NOW trasmetteranno in diretta diversi incontri di calcio internazionale. La programmazione include partite della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese, offrendo agli appassionati un weekend ricco di eventi sportivi. La copertura copre un arco di diversi giorni, con incontri che si svolgeranno nel corso del fine settimana e all’inizio della settimana successiva.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 27 febbraio,a lunedì 2 marzo in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 28ª giornata di Premier League. Primo appuntamento venerdì alle 21 con Wolverhampton-Aston Villa (Sky Sport Calcio). Sabato alle 13.30 in scena Bournemouth-Sunderland (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre alle 16 toccherà a Liverpool-West Ham (Sky Sport Uno), Newcastle-Everton (Sky Sport Max) e Burnley-Brentford (Sky Sport Mix). Alle 18.30 la sfida tra Leeds e Manchester City (Sky Sport 256 e Sky Sport 4K). 🔗 Leggi su Digital-news.it

