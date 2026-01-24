Dal 23 al 27 gennaio 2026, su Sky e NOW, sarà possibile seguire in diretta le principali partite di calcio internazionale. Durante il weekend, si disputeranno incontri della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese, offrendo agli appassionati un’opportunità di vivere il calcio europeo in modo semplice e accessibile. Un appuntamento per gli amanti dello sport che desiderano rimanere aggiornati sugli eventi più importanti del momento.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 23,a lunedì 26 gennaio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 23ª giornata di Premier League. Sabato alle 13.30 si parte con West Ham-Sunderland (Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e Sky Sport 4K); alle 16 in campo Manchester City-Wolverhampton (Sky Sport Uno), Burnley-Tottenham (Sky Sport Max) e Fulham-Brighton (Sky Sport Mix). Alle 18.30 sarà la volta di Bournemouth-Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Quattro le partite in programma domenica: alle 15 Crystal Palace-Chelsea (Sky Sport Uno), Newcastle-Aston Villa (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K) e Brentford-Nottingham Forest (Sky Sport Mix); alle 17. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Calcio Estero live Sky e NOW (23 - 27 Gennaio 2026) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

