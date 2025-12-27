La Fiorentina cade ancora in uno scontro salvezza | il Parma stende i viola con un' incornata di Sorensen

Parma, 27 dicembre 2025 – Una rondine non fa Primavera. Dopo il roboante 5-1 rifilato all’Udinese prima di Natale, arriva un nuovo, pesantissimo stop per la Fiorentina di Vanoli, battuta 1-0 in casa del Parma. A regalare i tre punti ai ducali, che compiono così un importante balzo in avanti in classifica portandosi a quota 17 punti, è stato il primo gol in Serie A di Sorensen, che al 48’ ha sfruttato appieno un cross di Britschgi e un atteggiamento troppo morbido della difesa viola insaccando il pallone di testa. Un gol che ha legittimato il buon lavoro degli emiliani, i quali in un primo tempo nel complesso piuttosto bloccato hanno avuto con Ondrejka le occasioni migliori e che poi nella parte conclusiva di gara hanno avuto la forza di resistere all’assedio dei viola, checi hanno provato a più riprese con Comuzzo, Kean e il neientrato Piccoli, ma alla fine hanno pagato per l’ennesima volta la loro mancata concretezza sotto porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie A, quindicesimo atto: Napoli cade a Udine, salgono Roma ed Inter; Un Parma-Fiorentina da brividi: Vanoli si gioca (ancora) la vita nella sua ex storica casa; Serie A, il programma della salvezza: scontro diretto Cagliari-Pisa. Stop per Parma e altre due.

