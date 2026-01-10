Crepacuore per i non-campioni mentre Birmingham e Bristol City avanzano dopo i goalfest

Nel terzo turno della FA Cup, Birmingham e Bristol City avanzano dopo incontri ricchi di reti, mentre le sconfitte dei non-campioni suscitano delusione. L’Aston Villa ha eliminato il Tottenham in un match tutto-Premier League a Londra, aumentando la pressione sull’allenatore degli Spurs. La giornata, ricca di emozioni, conferma l’importanza di questa competizione nel panorama calcistico inglese.

2026-01-10 22:18:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Con l’Aston Villa che ha eliminato il Tottenham in un affare tutto-Premier League a Londra per aumentare ulteriormente la pressione sull’allenatore degli Spurs Thomas Frank, sabato ci sono stati altri tre calci d’inizio alle 17:45 nel terzo turno della FA Cup. per restare aggiornato su tutte le azioni riportate di seguito. Grimsby Town 3-2 Weston-super-Mare. C’è stato un crepacuore per la squadra fuori lega del Weston-super-Mare che non è riuscita a emulare del tutto gli eroici precedenti del Macclesfield ed è stata sconfitta per 3-2 contro la squadra della League Two Grimsby Town. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

