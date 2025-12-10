Russia e Cina muovono i bombardieri | alta tensione nei cieli dell' Asia

Una formazione congiunta di bombardieri russi e cinesi ha sorvolato il Mar del Giappone e l'Oceano Pacifico occidentale, avvicinandosi alle coste di Giappone e Corea del Sud. L'evento ha sollevato preoccupazioni geopolitiche, evidenziando le crescenti tensioni nella regione e la cooperazione militare tra i due paesi.

Una formazione mista di bombardieri russi e cinesi ha effettuato una pattuglia congiunta sopra il Mar del Giappone e l' Oceano Pacifico occidentale, avvicinandosi alle coste del Giappone e della Corea del Sud. L'operazione ha visto la partecipazione di bombardieri strategici Tu?95 russi e H?6 cinesi, accompagnati da caccia e velivoli da sorveglianza, in una delle più significative missioni aeree sino-russe degli ultimi anni in questa regione. Le manovre hanno provocato la pronta reazione delle forze aeree di Tokyo e Seoul, che hanno fatto decollare i loro jet per monitorare i voli senza che si registrassero violazioni dello spazio aereo, oltre alle proteste diplomatiche dei due Paesi all'indirizzo di Mosca e Pechino.

