Shervin Haravi | In Iran non sono proteste è una rivoluzione Servono attacchi informatici per battere il regime

L'intervista di Fanpage.it a Shervin Haravi, avvocata e attivista iraniana, analizza la natura delle recenti mobilitazioni in Iran. Haravi sottolinea che ciò che sta avvenendo non sono semplici proteste, ma una vera e propria rivoluzione. Secondo lei, per contrastare il regime è necessario ricorrere anche a strumenti come gli attacchi informatici, che possono rappresentare un'arma strategica in questa fase di cambiamento sociale.

Narges Mohammadi in arresto, preoccupati gli oppositori in esilio - L'arresto e le violenze subite dalla premio Nobel iraniana Narges Mohammadi, dice, sono una forte ...

Come si sta muovendo l'amministrazione Trump sull'Iran - L'appello è a "espellere i diplomatici iraniani, si chiudano i centri che fanno propaganda".

Capire meglio la realtà e allo stesso tempo sorridere. Quando un film offre questa possibilità, vale davvero la pena vederlo! Grazie all'attivista iraniana per i diritti umani Shervin Haravi per darci i motivi giusti per andare al cinema in questo momento

