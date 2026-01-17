Shervin Haravi | In Iran non sono proteste è una rivoluzione Servono attacchi informatici per battere il regime

Da fanpage.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervista di Fanpage.it a Shervin Haravi, avvocata e attivista iraniana, analizza la natura delle recenti mobilitazioni in Iran. Haravi sottolinea che ciò che sta avvenendo non sono semplici proteste, ma una vera e propria rivoluzione. Secondo lei, per contrastare il regime è necessario ricorrere anche a strumenti come gli attacchi informatici, che possono rappresentare un'arma strategica in questa fase di cambiamento sociale.

L'intervista di Fanpage.it a Shervin Haravi, avvocata e attivista dei diritti umani iraniana: "Questa è una rivoluzione. Dati interni ci dicono che si è arrivati a circa 20mila persone uccise durante le manifestazioni. Fare presto per fermare questo massacro". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Le attiviste e gli attivisti iraniani Pegah Moshirpour, Shervin Haravi, Rayhane Tabrizi e Ashkan Rostami incontreranno i giornalisti sulla drammatica situazione in Iran.; Shervin Haravi: In Iran non sono proteste, è una rivoluzione. Servono attacchi informatici per battere il regime; Iran, l'avvocata Haravi su La7: 'Ecco perché agli iraniani serve un appoggio esterno'; «Il regime ha chiuso tutti i media per poter coprire i massacri».

Iran, l'avvocata Haravi su La7: "Ecco perché agli iraniani serve un appoggio esterno" - Nel quinto giorno di isolamento dell'Iran dal resto del mondo, Haravi si concentra soprattutto sull'aspetto chiave della comunicazione.

Narges Mohammadi in arresto, preoccupati gli oppositori in esilio - L'arresto e le violenze subite dalla premio Nobel iraniana Narges Mohammadi, dice, sono una forte ...

Come si sta muovendo l'amministrazione Trump sull'Iran - L'appello è a "espellere i diplomatici iraniani, si chiudano i centri che fanno propaganda".

