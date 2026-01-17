Shervin Haravi | In Iran non sono proteste è una rivoluzione Servono attacchi informatici per battere il regime
L'intervista di Fanpage.it a Shervin Haravi, avvocata e attivista iraniana, analizza la natura delle recenti mobilitazioni in Iran. Haravi sottolinea che ciò che sta avvenendo non sono semplici proteste, ma una vera e propria rivoluzione. Secondo lei, per contrastare il regime è necessario ricorrere anche a strumenti come gli attacchi informatici, che possono rappresentare un'arma strategica in questa fase di cambiamento sociale.
L'intervista di Fanpage.it a Shervin Haravi, avvocata e attivista dei diritti umani iraniana: "Questa è una rivoluzione. Dati interni ci dicono che si è arrivati a circa 20mila persone uccise durante le manifestazioni. Fare presto per fermare questo massacro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
