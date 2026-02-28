Bianca Riefoli la figlia di Raf a Sanremo 2026 | artista e ballerina come la madre

Bianca Riefoli, figlia del cantante Raf, è salita sul palco dell'Ariston durante la serata di Sanremo 2026 e ha ballato insieme a suo padre. La giovane artista e ballerina ha partecipato alla performance, mostrando il suo talento come la madre. La presenza di Bianca ha attirato l'attenzione del pubblico e dei media presenti alla manifestazione.

Durante la serata dei duetti e delle cover, Raf si è esibito assieme ai The Kolors sulle note di The Riddle, il celebre brano del cantautore britannico Nik Kershaw. Più che un'esibizione musicale, un vero assalto sensoriale: il battito pulsante della batteria e la muraglia ritmica composta da quattro percussionisti e dieci ballerini hanno letteralmente infiammato il palco. E a partecipare alla vorticosa coreografia c'era una ballerina d'eccezione: Bianca Riefoli, figlia del cantante, alla quale Conti ha consegnato i fiori alla fine. Con la ventinovenne, c'era anche la madre Gabriella Labate e il fratello Samuele, tra gli autori del brano in gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chi sono la moglie e i figli di Raf, Gabriella Labate, Bianca e Samuele RiefoliGabriella Labate è nota al pubblico per essere la moglie del cantante Raffaele Riefoli in arte Raf che ha sposato nel 1996.

