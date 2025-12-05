Bere acqua appena svegli fa bene o male? Benefici falsi miti e consigli della nutrizionista

Dalla temperatura alle possibili aggiunte, fino alle altre bevande consigliate: le risposte della dottoressa Martina Donegani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bere acqua appena svegli fa bene o male? Benefici, falsi miti e consigli della nutrizionista

News recenti che potrebbero piacerti

Lo diciamo sempre: "Fa venire i calcoli", "fa male". Ma allora l'acqua del rubinetto si può bere o no? La spiegazione - facebook.com Vai su Facebook

Comunque vorrei tranquillizzarvi. A Milano abbiamo acqua sana e sicura, che possiamo bere quando e quanto vogliamo. Quelli costretti a bere acqua inquinata perché gli hanno bombardato le abitazioni e distrutto le infrastrutture sono a Gaza: nrc.no/feature/ Vai su X

Bere acqua appena svegli fa bene o male? Benefici, falsi miti e consigli della nutrizionista - Dalla temperatura alle possibili aggiunte, fino alle altre bevande consigliate: le risposte della dottoressa Martina Donegani ... Si legge su msn.com

Dalla temperatura alle possibili aggiunte, fino alle altre bevande consigliate: le risposte della dottoressa Martina Donegani - Scopriamo con la dottoressa Martina Donegani se è vero e cosa bere per stare meglio. gazzetta.it scrive

Perché dovresti bere acqua appena sveglio: l’abitudine semplice che migliora la tua giornata - Hai mai pensato che un gesto semplice come bere un bicchiere d’acqua appena sveglio possa cambiare il modo in cui ti senti per tutto il giorno? Segnala blitzquotidiano.it

Bere acqua appena svegli fa bene? Umore, energia e altri benefit: il parere dell'esperto - La mattina abbandonare il proprio materasso e le coperte calde è un atto di forza non indifferente. Scrive leggo.it

Pillole di salute: bere acqua tiepida al mattino fa bene davvero? - Sempre più persone, al posto del caffè, iniziano la giornata con un bicchiere d’acqua tiepida a stomaco vuoto. Lo riporta blitzquotidiano.it

Il potere di acqua e limone: il rituale mattutino che fa bene a pelle, digestione e umore - Un bicchiere al giorno non fa miracoli, ma contribuisce a sostenere la luminosità e la compattezza della pelle. Secondo iodonna.it