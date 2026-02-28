Bene comunale in vendita | firmata la prima alienazione ' extra comunale'

È stata ufficialmente firmata la prima vendita di un bene comunale a un acquirente esterno. La decisione riguarda un immobile che appartiene al patrimonio pubblico e che ora cambierà proprietario. La procedura è stata completata dopo una serie di passaggi amministrativi e autorizzazioni, segnando un nuovo passo nella gestione dei beni pubblici da parte dell’amministrazione locale.

"Per un'amministrazione pubblica, la gestione del patrimonio è una delle sfide più complesse, specialmente quando si tratta di beni ereditati da donazioni storiche. In questi anni abbiamo lavorato con determinazione per regolarizzare ogni posizione, arrivando a procedere con l'alienazione di quei.