piscina comunale il commissario valuta la messa in vendita

Il Comune di Avellino sta pensando di mettere in vendita la piscina comunale. Il Commissario sta valutando questa possibilità, che potrebbe portare a una decisione definitiva nel prossimo futuro. La struttura, finora aperta ai cittadini, potrebbe cambiare proprietà e diventare un bene privato. La notizia ha già fatto discutere tra residenti e attività sportive della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto La piscina comunale potrebbe entrare nei beni alienabili del Comune di Avellino. Ad annunciarlo è la stessa Commissaria Straordinaria Giuliana Perrotta in un’intervista a all’emittente local e Telenostra. «Appena mi sono insediata, nel valutare la situazione complessiva dell’ente, per razionalizzare gli immobili di proprietà del Comune, c’è stata la necessità di intervenire sulla piscina» ha dichiarato. Svelato già un retroscena: « Resta l’esigenza di realizzare una serie di alienazioni, e si valuterà l’ipotesi di inserirla nei beni da alienare. Abbiamo registrato interessi da parte di operatori e imprenditori per l’acquisto ». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Una serata apparentemente normale si è trasformata in un dramma quando una mamma e la sua bambina hanno subito un incidente mortale nella piscina comunale.

È stata riaperta al pubblico la piscina comunale Raffalda di via Casella, a partire da oggi, mercoledì 7 gennaio, alle 14.

