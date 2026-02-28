Durante la settimana di Sanremo, Belen Rodriguez ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, diventando uno dei nomi più chiacchierati. La showgirl ha partecipato a diversi eventi e ha lasciato il suo segno in vari momenti della manifestazione, che si svolge nella Riviera ligure. La sua presenza ha suscitato interesse e discussioni tra i presenti e i telespettatori.

Belen Rodriguez è stata una vera protagonista in questo Festival di Sanremo. Il primo commento Negli ultimi giorni, mentre la Riviera ligure si accende di luci, flash e note, un nome torna a vibrare nell’aria di Sanremo: Belen Rodriguez. Ci sono personaggi che vivono di picchi. E poi c’è chi, come lei, ha trasformato la continuità in spettacolo. Dai primi passi nella televisione italiana fino alle conduzioni più seguite, Belen ha costruito una narrativa personale fatta di cadute, rinascite, amori sotto i riflettori e silenzi strategici. La showgirl è stata ospite ieri sera nella serata dei duetti cantando “Besame mucho” con Samurai Jay e Roy Paci. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Belen Rodriguez, una vera protagonista nella settimana sanremese. Il suo commento

Belén Rodríguez, esplode il gossip col noto pilota: arriva un commento di luiBelén Rodríguez e Andrea Iannone, quel gesto social riaccende la speranza nel cuore dei fan o è realmente un ritorno di fiamma? Belén Rodríguez e...

Leggi anche: Belen Rodriguez, tra febbre e flebo: “Sono stata malissimo”. Poi, il commento sul vaccino

Aggiornamenti e notizie su Belen Rodriguez.

Temi più discussi: Samurai Jay sorprende Belen Rodriguez con una serenata e un mazzo di rose rosse. Il gesto d'altri tempi prima del duetto a Sanremo; Di rosso vestita e in ritardo sulla musica: cos'è successo a Belen Rodriguez a Sanremo 2026; Samurai Jay svela perché Belen Rodriguez è nel brano di Sanremo 2026; Gaffe di Belen Rodriguez a Sanremo 2026: l'esibizione è un flop.

Gaffe di Belen Rodriguez a Sanremo 2026: l'esibizione è un flopBelen Rodriguez ha fatto parlare molto di sé durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026. La gaffe tecnica si è notata ed è virale sui social ... virgilio.it

Belen Rodriguez, apparizione lampo a Sanremo: ma l’effetto è fuori tempoUn ritorno atteso 14 anni che si trasforma in un piccolo caso tecnico. La showgirl argentina appare a sorpresa con Samurai Jay in Ossessione, ma il sincrono non funziona. Andrà meglio nella serata cov ... iodonna.it

#Sanremo: Vi è piaciuta l'esibizione di #BelenRodriguez che nella serata delle cover ha cantato con #SamuraiJay - facebook.com facebook

In diretta sul nostro truck da Sanremo ci sono @samuraij2j e Belen Rodriguez #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf LIVE: Link in Bio x.com