Belen Rodriguez tra febbre e flebo | Sono stata malissimo Poi il commento sul vaccino

Belen Rodriguez ha condiviso di aver trascorso una settimana difficile, con febbre e tosse che l’hanno costretta a restare a letto per tre giorni. La showgirl argentina ha spiegato di aver vissuto un periodo complicato, anche a causa delle conseguenze della malattia. Successivamente, ha commentato anche il tema del vaccino, offrendo il suo punto di vista sull’esperienza vissuta.

(Adnkronos) –Brutta settimana per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha raccontato sui social di essere rimasta per tre giorni a letto, immobilizzata da febbre e tosse. "Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente ko", ha spiegato la showgirl argentina. Belen ha poi aggiunto di non essere l'unica a sentirsi così: "Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po' così.", ha detto senza entrare nei particolari. La showgirl ha raccontato che, nonostante la voglia di alzarsi, il malessere e la stanchezza si sono fatti sentire: "L'unico rimedio che ho trovato è una flebo di vitamine che mi ha ridato forza, ve lo consiglio vivamente", ha concluso. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

