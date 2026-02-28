Mercoledì 25 febbraio si è svolta un’udienza per esaminare la richiesta di concordato presentata da Aza Corp, che riguarda la rinegoziazione di quattro commesse fondamentali per mantenere i posti di lavoro. Nel frattempo, l’azienda ha evacuato lo stabilimento durante le trattative, mentre la Fiom chiede chiarimenti sulle intenzioni di Aza Corp.

Mercoledì 25 febbraio c’è stata l’udienza per la valutazione della domanda sulla richiesta di concordato depositata da AZA basata sulla rinegoziazione delle quattro commesse in essere, indispensabili a garantire nell’immediato lavoro e occupazione. La rinegoziazione è complicata e non ancora. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Rischio chiusura, presidio della Fiom ai cancelli dell'AZA CorpLa crisi dentro la quale la AZA Corp è incuneata inizia il 1° aprile 2025 a causa di crescenti problemi finanziari e si è evoluta nel corso di questi...

Aza Corp in crisi, Fiom Cgil: «Servono garanzie su salari, occupazione e futuro»Il sindacato: «È inaccettabile che, a fronte di un marchio storico e di un’azienda che ha costruito il proprio valore sul lavoro delle maestranze,...

Una raccolta di contenuti su Aza Corp.

Temi più discussi: Aza Corp, l’azienda svuota lo stabilimento durante la trattativa. La Fiom: Chiariscano le loro intenzioni; Metalmeccanici, nel padovano il 97% dice Sì al nuovo contratto; Il flipper del futuro sarà connesso online e sarà esportato in tutto il mondo grazie a Euro Pinball Corp.

Aza Corp, Fiom Preoccupazione per i lavoratori: garanzie su salari, occupazione e futuroLa Fiom Cgil di Piacenza esprime forte preoccupazione per la situazione in cui versa AZA Corp, azienda leader nella progettazione, produzione e installazione di facciate per edifici residenziali e ... piacenzasera.it

Rischio chiusura, presidio della Fiom ai cancelli dell'AZA CorpAZA Corp è un'azienda leader nella progettazione, produzione e installazione di facciate per edifici residenziali e commerciali, nata nel 2011 dalla fusione tra Aghito (Padova) e Zambonini (Piacenza), ... padovaoggi.it

AZA Corporation - facebook.com facebook