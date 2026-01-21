Aza Corp in crisi Fiom Cgil | Servono garanzie su salari occupazione e futuro

La Fiom Cgil di Piacenza ha espresso preoccupazione per la crisi di Aza Corp, azienda specializzata nella realizzazione di facciate per edifici. Fondata nel 2011 dalla fusione di Aghito e Zambonini, l’azienda si trova oggi a dover affrontare incertezze che riguardano salari, occupazione e il futuro stesso della società. La richiesta è di garantire stabilità e certezze per i lavoratori coinvolti.

Il sindacato: «È inaccettabile che, a fronte di un marchio storico e di un’azienda che ha costruito il proprio valore sul lavoro delle maestranze, siano proprio queste ultime a pagare il prezzo più alto della crisi» «La crisi in cui l’azienda è incuneata - spiega il sindacato - ha avuto avvio nell’aprile dell’anno scorso, a seguito di gravi difficoltà finanziarie maturate nel biennio 2022-2023, con l’accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi. In una prima fase l’obiettivo era il risanamento attraverso l’ingresso di nuovi soci, senza cessioni o affitti di rami d’azienda. Tuttavia, con il passare dei mesi e il mancato concretizzarsi di tali ipotesi, lo scenario si è progressivamente deteriorato, arrivando a ipotizzare la cessione dell’intera azienda o di singoli rami, con il rischio concreto di chiusura di uno dei siti produttivi».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Rischio chiusura, presidio della Fiom ai cancelli dell'AZA Corp

Sarà un lunedì ad alta tensione alla Aza Corp

