Attacco Usa-Israele all’Iran del 28 febbraio 2026 | cosa è successo e quali scenari si aprono

Il 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele hanno condotto un’operazione militare contro l’Iran, coinvolgendo forze di entrambe le nazioni in un’azione coordinata. L’attacco si è concentrato su obiettivi legati al programma nucleare e alle capacità missilistiche di Teheran. La notizia si diffonde a livello internazionale, mentre le conseguenze di questa escalation rimangono da definire.

Nelle prime ore di sabato 28 febbraio 2026, l’ attacco Usa-Israele all’Iran ha aperto una nuova fase di escalation: Stati Uniti e Israele hanno avviato un’azione militare coordinata contro Teheran, riaccendendo la tensione sul programma nucleare iraniano e sulle capacità missilistiche del Paese. Indice. Attacco Usa-Israele all’Iran – Cosa è successo il 28 febbraio: raid, esplosioni e allerta in Israele. Lo stato di emergenza dichiarato da Israel Katz e il rischio ritorsioni. La versione di Trump: “Operazioni militari su vasta scala” e obiettivi dichiarati. Il contesto: negoziati falliti e nuova pressione sul nucleare iraniano. Perché il precedente del 2025 pesa ancora. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

