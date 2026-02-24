Iran la rete di ‘proxy’ per colpire Usa? La strategia per rispondere ad attacco Trump

L’Iran ha rafforzato la sua rete di proxy come risposta possibile a un attacco di Donald Trump, che potrebbe decidere di attaccare con raid mirati. Questa strategia mira a colpire obiettivi americani e alleati in Medio Oriente e in Europa, creando un possibile contraccolpo. Le autorità iraniane hanno aumentato il supporto a gruppi armati locali, preparandosi a rispondere con azioni indirette. La tensione tra i due paesi continua a crescere in questo scenario di minacce e rappresaglie.

(Adnkronos) – Se Donald Trump decidesse di colpire l'Iran con raid su larga scala, la risposta di Teheran potrebbe arrivare attraverso la sue rete di proxy in Medio Oriente, ma anche in Europa. E' su questo scenario – evidenzia il New York Times – che si sta concentrando ora l'allerta delle intelligence occidentali.