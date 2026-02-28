All’alba di questo sabato, Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa israeliano. L’operazione è stata comunicata come un'azione mirata, senza ulteriori dettagli sui bersagli o sui danni. L’evento ha suscitato reazioni a livello internazionale, mentre le tensioni tra i due paesi si intensificano. Nessuna delle parti ha ancora fornito informazioni su eventuali sviluppi successivi.

All’alba di questo sabato, Israele ha condotto quello che il ministro della Difesa Israel Katz ha definito ufficialmente un attacco preventivo contro l’Iran. La motivazione dichiarata è lapidaria: rimuovere minacce concrete allo Stato di Israele prima che si concretizzino. L’operazione, confermata da Reuters e dall’agenzia iraniana Fars, ha colpito il centro della capitale iraniana, nei pressi di via Pasteur, con almeno tre esplosioni documentate. Secondo l’Associated Press, tra gli obiettivi raggiunti ci sarebbero anche gli uffici della Guida Suprema Ali Khamenei. Ali Khamenei (fonte: YouTube) L’operazione si inserisce in un contesto di tensioni cresciute settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Attacco preventivo di Israele in Iran, cosa sta succedendo e perché potrebbe essere l’inizio di una reazione a catena

