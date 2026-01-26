L’ex ambasciatore Mousavian | Attacco all’Iran sarebbe un disastro solo la diplomazia può fermare escalation

L’ex ambasciatore Mousavian sottolinea che un attacco all’Iran rappresenterebbe un grave disastro e che la soluzione più efficace rimane la diplomazia. Con l’aumento delle tensioni nella regione, le implicazioni di un’escalation militare sono considerevoli. Fanpage.it ha intervistato Mousavian, che evidenzia come solo il dialogo possa prevenire una crisi più ampia, sottolineando l’importanza di trovare vie pacifiche per evitare conseguenze disastrose.

Mentre sale la tensione in Iran, davanti al rischio sempre più alto di un'escalation, Fanpage.it ha intervistato Seyed Hossein Mousavian, ex ambasciatore iraniano in Germania, secondo cui se gli Usa o Israele colpissero i siti nucleari "sarebbe un disastro. Un’operazione militare rafforzerebbe le componenti più radicali e aprirebbe una spirale di ritorsioni difficilmente controllabile".🔗 Leggi su Fanpage.it

