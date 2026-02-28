Ascolti TV Venerdì 27 Febbraio 2026 | Sanremo al 65.2% 10,5 milioni

Venerdì 27 febbraio 2026, Rai1 ha trasmesso la quarta serata del Festival di Sanremo, che ha registrato un ascolto del 65,2% con 10,5 milioni di spettatori. La serata è iniziata con l’anteprima Sanremo Start, andata in onda dalle 20:42 alle 21:38, prima di proseguire con la conclusione della manifestazione. I dati di ascolto sono stati comunicati ufficialmente dalla Rai.

Nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio 2026, Rai1 ha trasmesso la quarta serata del Festival di Sanremo, dopo l’anteprima Sanremo Start dalle 20:42 alle 21:38, seguita da 12.279.000 spettatori con uno share del 51.6%. La serata principale, dalle 21:43 alle 1:41, ha raccolto 10.522.000 spettatori pari al 65.2% di share. Nel dettaglio, la prima parte (21:43-23:37) ha registrato 13.709.000 spettatori con il 64.1%, mentre la seconda parte (23:42-1:41) ha totalizzato 7.316.000 spettatori pari al 67.5%. La quarta serata, dedicata ai duetti e alle cover, ha confermato l’interesse del pubblico con numeri importanti per ogni esibizione, soprattutto durante i momenti clou del Festival. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

