ASCOLTI TV 27 FEBBRAIO 2026 | DITONELLAPIAGA TRIONFA NELLE COVER DI SANREMO CON 10,5 MILIONI 65,2%

Il 27 febbraio 2026, la quarta serata del 76° Festival di Sanremo ha registrato importanti ascolti televisivi. Durante la serata, Ditonellapiaga ha eseguito diverse cover, attirando l’attenzione di 10,5 milioni di spettatori, equivalenti al 65,2% di share. I dati sugli ascolti mostrano come la manifestazione abbia mantenuto un ruolo centrale nel prime time televisivo di quel giorno.

ASCOLTI TV 27 FEBBRAIO 2026 • VENERD Ì •. Gli ascolti tv di venerdì 27 febbraio 2026 con la quarta serata del 76° Festival di Sanremo. +++ CURVE AUDITEL IN FONDO ALLA PAGINA +++. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x DopoFestival – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x + x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x PrimaFestival – x Sanremo Start – 12279 51.60 76° Festival di Sanremo – x (13709 64.10 + 7306 67. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 27 FEBBRAIO 2026: DITONELLAPIAGA TRIONFA NELLE COVER DI SANREMO CON 10,5 MILIONI (65,2%) Leggi anche: ASCOLTI TV 27 FEBBRAIO 2026: DITONELLAPIAGA TRIONFA NELLE COVER DI SANREMO CON XX MILIONI (%) Sanremo 2026, Ditonellapiaga trionfa nella serata cover: fischi per il terzo posto di ArisaLa quarta serata del Festival, dedicata a duetti e cover, incorona a sorpresa Ditonellapiaga e Tony Pitony, che conquistano il primo posto davanti a... Approfondimenti e contenuti su ASCOLTI. Temi più discussi: Sanremo 2026, terza serata: risale al 60,3% ma resta sotto i numeri dello scorso anno; Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata, Carlo Conti perde spettatori ma aumenta lo share; Gli ascolti tv della terza serata di Sanremo: 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di share; Sanremo 2026, la conferenza del 27 febbraio. Ascolti tv 27 febbraio, i dati auditel di Sanremo 2026 per la quarta serata in aggiornamentoGli ascolti tv di venerdì 27 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Baldi come co-conduttrice. La terza serata ... fanpage.it Ascolti TV Sanremo 2026, quarta serata del 27 febbraio dedicata alle cover: ecco i dati auditelAscolti TV 27 febbraio: ecco di dati auditel della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, andata in onda in diretta su Rai 1. gay.it Sanremo, la vera classifica è negli ascolti in streaming - facebook.com facebook Streaming flop a Sanremo, nessun brano sopra il milione di ascolti. Lontani i tempi di “Brividi” x.com