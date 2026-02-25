Ascolti tv Sanremo ieri sera prima serata | i dati del 24 febbraio 2026 con Yaman e Pausini e il confronto con gli anni precedenti

Gli ascolti della prima serata di Sanremo, trasmessa ieri sera su Rai 1, sono stati influenzati dalla presenza di Yaman e Pausini, attirando un vasto pubblico. I dati mostrano un incremento rispetto agli anni passati, con circa 10 milioni di spettatori e una buona quota di giovani. La performance degli artisti e le scelte di scaletta hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione. La serata si è conclusa con un ascolto complessivo di circa 12 milioni di persone.

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv Sanremo ieri sera prima serata: i dati del 24 febbraio 2026 con Yaman e Pausini e il confronto con gli anni precedenti

Scopriamo gli ascolti TV della prima serata del Festival di Sanremo 2026 in onda ieri sera, martedì 24 febbraio, in diretta su Rai 1. Carlo Conti è tornato sul palco del teatro Ariston in qualità di direttore artistico e conduttore per il secondo anno consecutivo dopo l'addio di Amadeus. Accanto a lui Laura Pausini e Can Yaman. Ascolti tv Sanremo ieri sera prima serata I dati sugli ascolti tv della prima serata di Sanremo del 2026 escono dopo le ore 10. Articolo in aggiornamento. Intanto ricordiamo i dati Auditel delle precedenti edizioni. Ascolti tv prima serata Sanremo 2025 La prima serata del Festival di Sanremo 2025, andata in onda martedì 11 febbraio 2025, ha ottenuto i seguenti ascolti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Leggi anche: Ascolti Sanremo 2026, la prima serata: com’è andata ieri sera, 24 febbraio Ascolti tv prima serata Sanremo 2026, il confronto con la serata inaugurale del 2025 di Carlo Conti e del 2024 con AmadeusCarlo Conti ha condotto la prima serata di Sanremo 2026, scatenando un aumento di ascolti rispetto all'edizione del 2025 con Amadeus. Temi più discussi: Sanremo 2026, la conferenza del 24 febbraio; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?; Ascolti tv ieri lunedì 23 febbraio chi ha vinto tra Rosso Volante, Zelig, Lo stato delle cose e Porro. Ascolti TV di ieri lunedì 23 Febbraio 2026: Rosso Volante e Zelig 30 – Svisti e mai visti i programmi più vistiTorna l'appuntamento con i dati Auditel. Chi sarà il vincitore degli Ascolti TV di ieri lunedì 23 Febbraio 2026? Scopriamolo assieme. comingsoon.it Ascolti tv ieri (23 febbraio): Scotti vola e saluta De Martino, Giletti super manda un messaggio alla RaiIl meglio di Zelig vince la prima serata con il 17,5% di share, Rosso Volante al 14,9% su Rai 1, Lo Stato delle Cose 8,8%, ottimo Augias: tutti i dati Auditel ... libero.it Stasera (come ogni anno) parte il tormentone... "IO NON GUARDO SANREMO" Eppure domani gli ascolti (come ogni anno) saranno altissimi. Facciamo chiarezza... TU LO GUARDERAI #sanremo26 #sanremo - facebook.com facebook Sanremo, si parte. Conti: niente ansia da ascolti. Sul palco Can Yamam x.com