Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della serata cover e duetti Carlo Conti sale al 65% di share

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti e Laura, gli ascolti tv hanno registrato un incremento con uno share del 65% grazie alla trasmissione delle cover e dei duetti. I dati Auditel evidenziano un pubblico numeroso che ha seguito la serata, con un incremento rispetto alle precedenti puntate. La conduzione di Carlo Conti ha contribuito a mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

Carlo Conti non riesce a battere se stesso neanche nella serata cover di Sanremo 2026 di venerdì 27 febbraio. La media si attesta sui 10.522.000 milioni di spettatori, 65,2% di share. L'anno scorso era stata di 13.187.000 spettatori (70,4% di share). Un passo indietro rispetto all'edizione passata, con quasi 3 milioni di spettatori che mancano all'appello. Uno in avanti, però, rispetto alla kermesse corrente: la prima serata di martedì 24 febbraio aveva toccato il 58%, la seconda serata di mercoledì 25 il 59,5%, la terza serata di giovedì il 60,6%. Ascolti tv a Sanremo 2026, i dati sullo share della serata cover