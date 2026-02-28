Ascolti tv boom della serata cover di Sanremo | oltre dieci milioni per i duetti

Nella serata di venerdì, Rai1 ha trasmesso la quarta puntata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, attirando oltre dieci milioni di spettatori. La trasmissione è iniziata con l'anteprima Sanremo Start, e i duetti hanno riscosso grande successo tra il pubblico televisivo. Gli ascolti complessivi hanno mostrato un incremento rispetto alle serate precedenti, consolidando l'interesse verso l'evento musicale.

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, dopo l'anteprima Sanremo Start (12.279.000 – 51.6%), conquistare una media di 10.522.000 spettatori pari al 65.2% di share. Nel particolare, una media di 13.709.000 spettatori pari al 64.1% nella prima parte e di 7.316.000 spettatori pari al 67.5% nella seconda. Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah segna 1.471.000 spettatori con uno share dell'8.0%. Su Rai2 The Americas intrattiene 366.000 spettatori pari all'1.6%. Su Italia1 il film Transformers – Il risveglio diverte 485.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti ottiene 177.