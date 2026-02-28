ascolti sanremo 2026 quarta serata minuto per minuto

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 è dedicata alle cover e si svolge dopo l’anteprima Sanremo Start, trasmessa dalle 20:42 alle 21:38. Durante la serata, i partecipanti eseguono versioni rivisitate di brani celebri, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e mettere in mostra le proprie interpretazioni. La programmazione prevede diversi interventi e performance sul palco dell’Ariston.

Analisi dei dati della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Picchi, classifiche delle esibizioni per share e AMR La serata delle Cover del Festival di Sanremo 2026, dopo l'anteprima Sanremo Start dalle 20:42 alle 21:38

Sanremo 2026, conferenza quarta serata in diretta minuto per minutoEcco tutte le dichiarazioni di Carlo Conti, Bianca Balti, dei vertici RAI nella conferenza stampa della quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo, gli ascolti della quarta serata: lo share vola al 65,6%. È il quarto miglior risultato dal 1995, ma Carlo Conti non supera se stessoLa quarta serata del Festival di Sanremo 2026, tutta dedicata alle cover, conquista 10 milioni 789mila telespettatori e un ottimo 65,6% di share su Rai1. msn.com

Ascolti tv 27 febbraio, i dati auditel di Sanremo 2026 per la quarta serata in aggiornamentoGli ascolti tv di venerdì 27 febbraio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Baldi come co-conduttrice. La terza serata ... fanpage.it

